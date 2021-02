Di Francesco verso il Torino: "Cagliari, devi osare di più!"

CAGLIARI - "Coppia Simeone-Pavoletti? Tutto è possibile, mentre per Nainggolan aspettiamo l’allenamento di stasera. Sia lui che Ceppitelli si sono allenati col gruppo, spero di recuperarli e poterli schierare entrambi. Bisogna essere ottimisti ora che abbiamo bisogno di sostegno. Vogliamo ovviamente vincere, al di là del fatto che ancora mancano tante giornate. È presto per parlare di dentro o fuori". Così Eusebio Di Francesco, in conferenz stampa, alla vigilia della delicata sfida salvezza contro il Torino: "Nainggolan per me è un trequartista, è un ruolo che ha sempre fatto bene in carriera. Joao Pedro è più attaccante che trequartista, è una seconda punta - ha proseguito il tecnico del Cagliari -. Ma non penso che i problemi si risolvano con gli uomini che metti in campo, ma sempre con lo spirito generale di squadra, questo fa la differenza. Dobbiamo osare un po’ di più”.

"Torino? Anche loro, come noi, non meritano la classifica che hanno" Con Duncan in mediana, Nandez potrebbe essere svincolato dal troppi compiti difensivi: “Potrebbe essere una alternativa a partita in corso, dipenderà anche dalle condizioni di Alfred, fermo restando che Nahitan fin qui ha giocato molto bene da mediano. Lui mi dà diverse opzioni”. Sulla sfida contro i granata: “Loro hanno appena avuto due positivi al covid, ma abbiamo visto che può accadere a tutti: io lavoro pensando ai miei. Ma dal mio punto di vista il Toro non merita questa classifica e, come noi, sta lottando in acque basse. Sono equilibrati e compatti, cercano di sfruttare soprattutto i due attaccanti: Belotti è insostituibile per loro. Sanno difendersi bene e poi ripartire con grande piglio. Loro hanno trovato più equilibrio recentemente, per questo mi aspetto una gara in costante equilibrio. Voglio vedere più qualità. Non solo in difesa, ma soprattutto quando attacchiamo e ripartiamo: dobbiamo cercare di essere più lucidi e determinati nell’ultima azione. Questa è ciò che chiedo, ma per farlo serve più coraggio”.