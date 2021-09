Mazzarri: "Buon Cagliari, ma non mi accontento"

ROMA - Ottimo esordio per Walter Mazzarri sulla panchina del Cagliari: un 2-2 in casa della Lazio che il neo tecnico ha commentato così ai microfoni di Dazn: "Faccio i complimenti ai ragazzi, in questi giorni li ho bombardati e loro mi hanno dimostrato grande disponibilità. Nel primo tempo abbiamo creato e concesso quasi nulla, nel secondo siamo un po' calati e magari con qualche energia in più l'avremmo anche chiusa. Ma di base sono contento, anche se la squadra ha capito che io non mi accontento mai: peccato solo per il pareggio" ha aggiunto il neo tecnico, che poi ha proseguito incensando la prestazione dei suoi e in particolare di Deiola e Marin: "Sono stati bravi tutti, sono rimasti stretti e hanno ricevuto anche l'aiuto degli attaccanti. Nandez? Da uno come lui mi aspetto gol e assist, so che la fascia è sua amica perchè gli ha dato certezze, ma se capisce alcuni movimenti può diventare devastante. Intanto lo faccio contento, la sua è stata una gran partita".