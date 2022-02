Cagliari, Mazzarri sorride: Zappa e Keita di nuovo in gruppo

CAGLIARI - Buone notizie per Walter Mazzarri in vista della sfida con l'Empoli: il tecnico del Cagliari recupera infatti sia Gabriele Zappa che Keita Balde, entrambi in gruppo nella seduta di lavoro del giovedì. Il difensore ha avuto la meglio sul Covid e, dopo essersi sottoposto alle visite mediche previste dal protocollo sanitario, ha ripreso regolarmente gli allenamenti con i compagni. Per Keita, invece, è stato il primo allenamento dopo il rientro dalla trionfale campagna in Coppa d'Africa con il suo Senegal. In ottica Empoli (gara in programma domenica alle 15 alla Unipol Domus) difficile che possano recuperare Ceter, Pavoletti e Nandez, ancora impegnati in lavori differenziati e, dunque, non del tutto recuperati dai rispettivi acciacchi.