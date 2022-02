Cagliari, Mazzarri: "Empoli? Un bel pericolo. Servirà fame agonistica"

CAGLIARI -Vigilia di Empoli - Cagliari . Walter Mazzarri allenatore dei sardi, analizza così la sfida di domani ai canali ufficiali del club: “ Ho messo in guardia il gruppo” , esordisce il mister. “Non possiamo permetterci di pensare che quella di Empoli sia una sfida più facile rispetto a quella di Bergamo . Dovremo essere bravi a individuare il pericolo. L’ Empoli gioca molto bene, ha una ottima classifica e gioca in leggerezza, starà a noi creare loro problemi e far valere la nostra fame di risultati”.

Serve continuità

“La strada giusta l’abbiamo intrapresa già dalla trasferta di Torino prima della sosta natalizia. Noi dobbiamo guardare sempre le prestazioni, ora tutti si sono accorti dei nostri risultati ma non ci è concesso distrarci. All’andata abbiamo lasciato per strada molti punti e quindi ora si deve correre. Le ultime buone partite e i 10 punti in cinque gare non devono generare euforia bensì energia per farci lavorare meglio sui dettagli e sul salto di qualità che ancora va fatto. Una squadra forte archivia la vittoria e pensa già alla successiva, questa è la mentalità da acquisire. Contro l’Atalanta non siamo partiti bene, i primi 20’ non mi erano piaciuti perché eravamo troppo passivi, poi ci siamo svegliati. A Empoli non potremo permettercelo e dovremo iniziare subito con lo spirito propositivo”.

La cena della squadra per fare gruppo

“Una bella occasione per ritrovarci insieme, il Covid ci aveva impedito di farla subito dopo la fine del calciomercato come voleva il Direttore Capozucca. Sono momenti utili per ridere insieme, trovare leggerezza anche in segmenti di vita esterni a quelli professionali, ci vogliono quando sei focalizzato su un obiettivo difficile e cruciale e sono contento di averlo condiviso con i ragazzi e lo staff”.

Cagliari giovane

“Un allenatore è sempre felice quando si riesce a fare giocare i giovani e fare maturare le risorse del Settore Giovanile. Ho trovato uomini che mi ascoltano e fanno di tutto per soddisfarmi ma soprattutto essere utili al Cagliari. Chiaramente quando sei in Serie A devi prima di ogni cosa fare i punti e quindi occorre equilibrio tra i vari obiettivi che ti poni”.

Abbondanza in attacco

“Con i cinque cambi a disposizione e le caratteristiche del calcio moderno, improntato all’atletismo e ai ritmi alti in ogni fase e ogni zona del campo, tutta la rosa è importante e ogni calciatore può darci molto se ha la giusta mentalità. L’equilibrio è fondamentale, abbiamo attaccanti di qualità e gamba e quindi in alcuni frangenti possono giocare anche in tre, sono tutte strategie per il fine ultimo: fare un gol più degli avversari e vincere partite”.