Cagliari, Mazzarri: "Empoli? Nel secondo tempo grande reazione"

EMPOLI - Walter Mazzarri allenatore del Cagliari ha commentato nel post partita, l'1-1 in casa dell'Empoli. Ecco cosa ha detto: "Che partita è stata? Eravamo partiti bene, l'Empoli era in difficoltà sul nostro giro palla. Poi la squadra toscana è venuta fuori e l'abbiamo subita. Nel primo tempo loro meritavano di finire con più di un gol di vantaggio. Nella ripresa siamo andati decisamente meglio, abbiamo fatto un assedio, forse con uno slot in più avrei messo prima Pavoletti. La squadra soffre, non molla mai, è tutt'altra squadra rispetto a quella vista all'andata. L'urgenza è togliersi dalle sabbie mobili. Blocco mentale nel primo tempo? Questo è un campo difficile per tutti, corrono, triplicano, è merito anche dell'Empoli. Ma nel primo tempo non ci siamo sciolti bene, a livello singolo abbiamo fatto meno bene. Non mi è piaciuto l'inizio della gara e ne parlerò coi ragazzi".