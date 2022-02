Cagliari, contusione per Carboni. Lovato: fastidio al flessore

CAGLIARI - Ripresa degli allenamenti per il Cagliari, che al Centro sportivo di Assemini ha iniziato la preparazione alla gara di lunedì 21 con il Napoli. La seduta pomeridiana ha preso il via con un’attivazione tecnica, accompagnata da dei lavori dedicati alla parte atletica, con e senza palla. Esercitazioni sul possesso, in chiusura serie di partitelle giocate su spazi ridotti. Relativamente ai singoli, personalizzato per Carboni, che deve smaltire i postumi di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra, e Lovato, per un fastidio al flessore della coscia sinistra. Hanno continuato il differenziato Ceter e Nandez. Per domani è in programma una doppia seduta.