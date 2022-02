Cagliari, affaticamento per Pavoletti e Lykogiannis

CAGLIARI - Doppia seduta di allenamento per il Cagliari. Mattino dedicato al lavoro in palestra e a delle esercitazioni per reparti: difesa, centrocampo-attacco. Al pomeriggio, dopo l’attivazione, focus su tattica e possesso palla. A chiudere la sessione una partita giocata a ranghi misti su campo ridotto. Hanno proseguito il personalizzato Carboni, Ceter, Lovato e Nandez. A riposo oggi Marin (gastroenterite), Lykogiannis e Pavoletti, entrambi per un leggero affaticamento muscolare alla coscia sinistra. Al centro sportivo di Assemini, Walukiewicz: il difensore polacco proseguirà ora in Sardegna il suo percorso riabilitativo. Per domani è in programma una seduta pomeridiana.