Cagliari, obiettivo puntato sul Torino: Nandez e Ceter ancora out

CAGLIARI - Il Cagliari torna subito a lavoro dopo il pareggio con il Napoli ed inizia a preparare la gara in programma domenica all'ora di pranzo in casa del Torino. Mazzarri ha organizzato l'allenamento suddividendo la squadra in due gruppi: seduta di scarico per i giocatori più impegnati nella sfida della Unipol Domus, lavoro tecnico e su possesso palla per tutti gli altri. Al termine della seduta, prima di dare appuntamento ai suoi al pomeriggio di mercoledì, Mazzarri ha proposto una partitella a campo ridotto. Unici assenti dal campo Ceter e Nandez, ancora impegnati in lavori personalizzati per recuperare la miglior forma dopo aver smaltito i rispettivi guai fisici.