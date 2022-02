Cagliari, l'ex Baselli in dubbio contro il Torino

CAGLIARI -"Trauma contusivo alla caviglia destra riportato in gara": questo il problema che ha tenuto Daniele Baselli lontano dal campo di allenamento del Cagliari nella giornata di mercoledì. Il centrocampista è in dubbio per la sfida contro la sua ex squadra, il Torino, in programma domenica all'ora di pranzo, ma le sue condizioni saranno tenute sotto monitoraggio dallo staff medico rossoblù, che spera di rimetterlo in sesto in tempo. Intanto Walter Mazzarri prosegue la sua marcia di avvicinamento verso la sfida dell'Olimpico Grande Torino con una seduta fatta di forza, possessi e partitelle, a cui non hanno preso parte Ceter e Nandez. I due sudamericani sono ancora alle prese con lavori personalizzati visto il persistere di alcuni problemi fisici, dunque sembra difficile che Mazzarri possa portarli a Torino domenica.