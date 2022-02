Cagliari, Baselli stringe i denti per esserci col Torino

CAGLIARI - Daniele Baselli sta provando a forzare i tempi ed essere in campo nella sfida con la sua ex squadra. Il centrocampista del Cagliari ha svolto per il secondo giorno consecutivo un allenamento solo parziale in vista della gara in programma domenica all'ora di pranzo in casa del Torino, partita alla quale non vuole mancare. Mazzarri valuterà le sue condizioni nella seduta di rifinitura di sabato, sperando di avere notizie confortanti anche da Ceter e Nandez, in ripresa dopo i rispettivi infortuni ma non ancora tornati a disposizione. Il tecnico scioglierà i dubbi sulle condizioni di Baselli nella conferenza stampa della vigilia, in programma dalle 15.20 di sabato con diretta streaming sul canale Youtube dei rossoblù.