Cagliari, Mazzarri: "Puniti per la nostra presunzione"

CAGLIARI - "Ci siamo fatti del male da soli": questa, secondo Walter Mazzarri, è la spiegazione dello 0-3 subìto dal Cagliari nella sfida con la Lazio. Il tecnico rossoblù, parlando nel post partita ai microfoni di Dazn, ha analizzato la prestazione della squadra definendola ingenua e presuntuosa: "Mi aspettavo di più - ha ammesso Mazzarri - anche con le grandi squadre si pensa di poter fare risultato. Nel girone di andata abbiamo perso moltissimi punti, nel girone di ritorno abbiamo giocato bene con la Roma ma con la Lazio siamo stati un po’ presuntuosi. Siamo stati puniti in campo a aperto e su rigore. Eravamo meno brillanti in fase di possesso, ecco da dove nasce la presunzione: avevamo giocato bene le scorse gare, mentre oggi abbiamo concesso delle ripartenze alla Lazio a causa di gravi ingenuità e siamo stati puniti. Siamo andati tutti in attacco, serviva più equilibrio: siamo stati troppo sbilanciati, ingenui e poco concentrati. Sul palleggio della Lazio abbiamo sempre fatto bene, ma dai nostri errori in fase di possesso sono nate ripartenze che ci sono costate la sconfitta. Ci siamo illusi di essere grandi: dobbiamo riacquisire un po’ di umiltà in vista dello Spezia. Tutte le coppie di attacco che abbiamo schierato hanno fatto bene, non è questione di quale sia il partner di Joao Pedro in campo. Tutta la squadra ha giocato sotto tono".