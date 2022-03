CAGLIARI - Cagliari di nuovo in campo, in vista della gara di sabato contro lo Spezia, anticipo della 29ª giornata di campionato. I ragazzi di mister Mazzarri si sono ritrovati questo pomeriggio ad Asseminello: attivazione con e senza palla e delle esercitazioni tecniche ad iniziare la seduta. A seguire possessi, lavoro metabolico e serie di partitelle. Personalizzato per Ceter e Nandez. Per domani è in programma una doppia seduta di allenamento.