Cagliari, buoni segnali per Ceter. Nandez ancora ko

CAGLIARI - Walter Mazzarri ritrova Damir Ceter a pochi giorni dalla sfida con lo Spezia. Il tecnico del Cagliari ha potuto fare affidamento sull'attaccante colombiano per buona parte dell'allenamento del mercoledì, segno che i guai fisici che hanno condizionato gli ultimi mesi di Ceter sono vicini ad essere superati. Discorso diverso per Nahitan Nandez, ancora alle prese con allenamenti personalizzati. Il centrocampista uruguayano sembra ancora lontano dal pieno recupero e questa, per Mazzarri ed il Cagliari, non è una buona notizia.