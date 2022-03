Cagliari, Mazzarri: "Due errori hanno dato coraggio allo Spezia"

LA SPEZIA - Il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri è intervenuto a Dazn dopo la gara con lo Spezia: "Sono i risultati a contare: loro hanno fatto due reti, noi nessuna. Abbiamo chiuso con quattro punte e siamo stati puniti. Due errori tecnici hanno dato coraggio allo Spezia, ci siamo impauriti e da lì è venuto il rigore - ha dichiarato, - Forse la squadra sente troppo il momento. La Lazio ci aspettava ed è ripartita, oggi invece il primo gol è venuto da un angolo in cui eravamo in tre sulla palla ed è entrata dentro. Hanno vinto i duelli, si sono caricati e sono stati più bravi di noi. Da calcio d'angolo sono stati addirittura pericolosi senza saltare, sono stati più bravi di noi. Bisogna ricompattarsi e attendere la prossima. Bisogna provarci contro tutte le avversarie perché quando abbiamo fatto le cose al meglio e gli episodi ci hanno aiutato, i risultati sono arrivati. Stiamo dilapidando quanto fatto nel girone di ritorno, bisogna svegliarsi e darsi una mossa. Poco gioco effettivo? Bella domanda, ma non dico nulla o sembra un alibi, in un altro momento affronteremo il tema".