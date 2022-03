Cagliari, si allungano i tempi di recupero per Nandez: ginocchio ko

CAGLIARI - Aver ritrovato Nahitan Nandez in gruppo dopo alcune settimane di lavoro differenziato non è stata una fortuna per Walter Mazzarri ed il Cagliari. L'uruguyano, infatti, durante una seduta di lavoro ha accusato un problema al ginocchio destro che gli esami effettuati a Villa Stuart a Roma hanno evidenziato con chiarezza: "A seguito di un trauma distorsivo al ginocchio destro riportato in allenamento - si legge nella nota ufficiale del club sardo - Nahitan Nandez si è sottoposto ad esami strumentali e ad una visita specialistica eseguita dal professor Pier Paolo Mariani presso la Casa di Cura Villa Stuart di Roma: gli accertamenti hanno evidenziato una lesione del legamento collaterale mediale. Le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del Club: iter diagnostico e tempi di recupero da valutare".