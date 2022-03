Cagliari, niente Milan per Baselli: è positivo al Covid

CAGLIARI - Si complicano i piani di Walter Mazzarri in vista della sfida di sabato sera tra il suo Cagliari ed il Milan. Nella partita della Unipol Domus, infatti, il tecnico rossoblù non potrà contare su Daniele Baselli, risultato positivo al Covid: "Il Cagliari Calcio - recita la nota ufficiale diramata dal club - comunica che nell’ambito dei test sanitari organizzati dal Club è emersa la positività al Covid-19 di Daniele Baselli: il calciatore, regolarmente vaccinato, è stato subito posto in isolamento".