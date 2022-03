Cagliari, Rog e Walukiewicz in parte in gruppo

CAGLIARI - Il Cagliari ha ripreso questo pomeriggio gli allenamenti al Centro sportivo di Assemini. Senza i giocatori impegnati con le nazionali, il gruppo ha cominciato la seduta con delle esercitazioni tecniche. Agli ordini di mister Mazzarri, la sessione è proseguita con dei lavori specifici sul possesso palla, tecnica e parte atletica. Per chiudere, una partita giocata su spazi ridotti. Hanno lavorato parzialmente con la squadra Rog e Walukiewicz. Personalizzato per Gagliano. Domani è in programma una nuova seduta pomeridiana.