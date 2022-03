Cagliari, Baselli torna in gruppo: negativo al Covid

CAGLIARI - Cagliari al lavoro al centro sportivo di Assemini per una seduta pomeridiana sotto gli occhi del presidente Giulini. Agli ordini di mister Mazzarri, coadiuvato dal suo staff, la squadra ha iniziato in palestra con dei circuiti di forza; poi i calciatori sono scesi in campo per svolgere prima un lavoro di tipo atletico, a seguire esercitazioni tecniche e sul possesso palla. La sessione è terminata con una serie di partitelle a tema. In gruppo Baselli, negativo al Covid. Hanno lavorato parzialmente con la squadra Rog e Walukiewicz. Personalizzato per Gagliano. Domani in programma una nuova seduta pomeridiana.