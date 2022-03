Cagliari, Mazzarri prepara l'Udinese con esercitazioni tecniche

CAGLIARI - Giornata di allenamento per i ragazzi di Mazzarri che, come riferisce la società attraverso un comunicato ufficiale, "si sono ritrovati questo pomeriggio ad Asseminello per la ripresa degli allenamenti: al via la settimana di lavoro che porterà il Cagliari alla trasferta di Udine, gara in programma domenica 3 aprile. Senza i Nazionali, la squadra ha iniziato la seduta con un’attivazione atletica. Poi serie di esercitazioni tecniche e partitelle a tema. Ultima parte dell’allenamento dedicata ad una partita giocata su campo ridotto. Parzialmente in gruppo Marko Rog e Sebastian Walukiewicz; personalizzato per Luca Gagliano. A riposo Luca Ceppitelli per un fastidio al polpaccio sinistro. Domani, mercoledì 30, lo staff tecnico ha previsto una doppia seduta".