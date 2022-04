CAGLIARI - Due giorni separano il Cagliari dalla sfida di Udine, match importante e da non fallire per gli uomini di Mazzarri. Giornata di allenamento quest'oggi per i rossoblù ad Asseminello che si è concentrata su partite a tema, sviluppi offensivi e rapidità. E' tornato in gruppo Keita Balde dopo gli impegni con la sua nazionale, mentre Ceppitelli e Gagliano hanno svolto un lavoro personalizzato.