Cagliari, Mazzarri: "Mi assumo le responsabilità e chiedo scusa ai tifosi"

CAGLIARI - Walter Mazzarri, tecnico del Cagliari, ha commentato il sonoro ko (5-1) in terra friulana contro l'Udinese, ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole: “Le conosco queste situazioni, sono ormai abbastanza esperto. Quando perdi 5-1 puoi fare considerazioni, ma non è il momento di valutare la partita. L’allenatore deve metterci la faccia e dire che gli dispiace per i tifosi. Mi assumo le mie responsabilità, so gli errori che abbiamo commesso e da domani parlerò ai ragazzi e ci guarderemo in faccia, perchè mi aspetto una reazione. Chiedo scusa io per tutta la squadra, non pensavamo di perdere in questa maniera. Il campionato ci permette di cambiare rotta e dovremo farlo in ogni modo. Chiedo scusa ai tifosi, che sono venuti ad Udine: non meritano queste sconfitte. Se parlo adesso direi solo cose sbagliate quindi non è il caso di analizzare la partita".