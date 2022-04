Cagliari, Mazzarri: "Vogliamo fare punti e complicare la strada della Juve"

CAGLIARI - Il Cagliari è a secco di vittorie da tanto, troppo tempo. Domani c'è la Juve , non certo il miglior avversario da affrontare per riscattarsi, ma il calcio non è una scienza esatta e le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Walter Mazzari allenatore dei sardi, come ogni settimana, ha affrontato la consueta conferenza stampa della vigilia. Nel dettaglio, le sue parole: "A Udine a fine gara mi sono preoccupato di assumermi le responsabilità e non si è parlato della partita. I ragazzi non hanno digerito il 5-1, abbiamo prestato il fianco a tutti i contropiede dell' Udinese : avremmo dovuto aspettare di più. Alla Dacia Arena -continua Mazzarri- abbiamo affrontato la gara troppo alla garibaldina un po' come con la Lazio e abbiamo pagato le conseguenze. Spero che domani ci siano tant i tifosi a starci vicino perchè c'è da archiviare presto questa batosta. Per Allegri sarà una brutta partita? Il Cagliari nel girone di ritorno ha sempre mostrato un bel calcio , non penso possa essere una brutta partita. A me interessa solo quello che farà la mia squadra per rendere la vita difficile alla Juve ".

Arbitri? Mi aspetto una buona direzione di gara

"Penso e spero che domani sera gli arbitri proporranno una prestazione all'altezza. Il regolamento è uguale per tutti, loro non devono pensare ad altro. Sono sereno e fino a prova contraria non ho nessun problema, non voglio avere preconcetti in testa e pensare solo a non ripetere gli errori fatti".

Non mi dimetterò mai

"Per dimettersi l’allenatore deve capire che i giocatori non lo seguono. I ragazzi si sono aggrappati a me e una flessione ce la dovevamo aspettare. Io non mi dimetterò mai. In questo girone di ritorno ce la possiamo giocare tranquillamente indipendentemente dal risultato di domani. Ho sposato interamente la causa Cagliari con delle scelte particolari che rivelerò a fine campionato. Sono il primo a mettere l’elmetto e dare tutto per la salvezza. Adesso pensiamo alla Juve come se fosse l'ultima di campionato".