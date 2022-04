Cagliari, Ceppitelli si allena in parte coi compagni

CAGLIARI - Il Cagliari è tornato ad allenarsi oggi pomeriggio in vista del prossimo impegno di campionato, in trasferta contro il Genoa. Agli ordini del tecnico Mazzarri, i rossoblù hanno svolto mobilità, esercitazioni tecniche e lavoro aerobico. Dopo degli esercizi dedicati al possesso palla, il gruppo ha svolto una partita su campo ridotto. Ceppitelli ha svolto parte della seduta odierna con la squadra; lavori personalizzati per Goldaniga, Nandez e Obert. Per domani è in programma una doppia seduta di allenamento.