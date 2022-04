Cagliari, tutto l'allenamento in gruppo per Rog

CAGLIARI - Prosegue la marcia di avvicinamento del Cagliari in vista del prossimo impegno di campionato, contro il Genoa. Ad Asseminello seduta iniziata con esercizi di mobilità, a seguire esercitazioni tattiche svolte in preparazione della gara e prove di calci piazzati. Rog ha svolto l’intera seduta con il gruppo; lavori personalizzati per Goldaniga, Nandez e Obert. Da stasera squadra in ritiro, il programma di domani prevede una seduta mattutina e, alle 14.15, la conferenza stampa del tecnico Mazzarri.