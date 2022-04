Cagliari, Mazzarri furioso: "C'era un rigore su Keita. Sconfitta immeritata"

GENOVA-,Walter Mazzarri, tecnico del Cagliari è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro il Genoa. “Abbiamo avuto un'occasione clamorosa con Joao Pedro. Quando si lotta con la salvezza per salvarsi serve controbattere colpo su colpo. Quando abbiamo iniziato a giocare nella ripresa siamo andati vicino al gol e meritavamo quantomeno il pareggio per quanto abbiamo creato. C’era un rigore netto su Keita. Non ha fatto le sceneggiate e si è rialzato ma con quel rigore noi avremo avuto tre punti. Oggi la squadra ha lottato, non ha concesso quasi nulla. Mi aspettavo che il VAR si accorgesse del rigore su Keita. Non è la prima volta che ci capita. Alla fine i punti ci mancano. Noi vogliamo salvarci, lo meritiamo".