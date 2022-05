Cagliari, Agostini: "Non sono un supereroe, conosco questi momenti perché li ho vissuti"

CAGLIARI - Alessandro Agostini , allenatore del Cagliari ,ha parlato in conferenza stampa precedente alla sfida salvezza dell'Arechi contro la Salernitana . "Sarà molto semplice aldilà di moduli e formazioni, è chiaro che dobbiamo mettere tutto sarà una gara fondamentale. In questi giorni ho lavorato dando qualcosa a livello mentale. Non ho pensato a nessuno scenario, ora penso solo a portare qualcosa di positivo e far si che la gara vada come deve andare".

Missione salvezza

"Mi sento orgoglioso della scelta della società, io ci credo veramente e ho cercato di trasmetterlo. I ragazzi sono disponibili e hanno voglia di salvarsi, metteranno tutto e anche di più di tutto. Sono contento e orgoglioso. Non ho pensieri al momento, con la Primavera stavo facendo un lavoro e tifavo per la prima squadra perché dire che tengo al Cagliari è poco. Le problematiche che c'erano non erano di mia competenza. Sento tanto senso di responsabilità ma non mi spaventa. Sono orgoglioso e credo veramente nella salvezza. Tutto il resto non conta e si lascia alle chiacchiere. Non sono un supereroe, conosco questi momenti perchè li ho vissuti. La strada è l’unione di intenti e mettere dentro tutto ciò che c’è da mettere. Ho giocato varie gare cosi e ne ho anche vinte".