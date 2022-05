CAGLIARI- In vista della sfida di domenica contro l'Inter, il Cagliari si è allenato questa mattina, sotto gli occhi del presidente Giulini che ha assistito alla seduta. Dopo un’attivazione in palestra la squadra ha svolto una serie di esercitazioni tattiche: divisi in due gruppi, i rossoblù di mister Agostini si sono concentrati sulla fase difensiva e offensiva. A seguire una partita giocata su campo ridotto. Ha proseguito le terapie Nahitan Nandez.