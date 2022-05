CAGLIARI - A seguito della giornata di riposo, il Cagliari è tornato in campo nella gironata di oggi in vista del prossimo incontro di campionato contro il Venezia, crocevia fondamentale per la permanenza in Serie A dei rossoblù. Nella seduta seduta odierna, la prima parte dell'allenamento è stato dedicato alla tecnica, poi partite a tema ed una partitella giocata in spazi ridotti. Ha lavorato con il gruppo Edoardo Goldaniga. Per domani l'agenda prevede una seduta mattutina.