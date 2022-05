Cagliari verso il Venezia: Giulini segue l'allenamento

CAGLIARI - Preparare al meglio la gara con il Venezia, pur sapendo che potrebbe non bastare. Il Cagliari si prepara all'ultimo impegno di campionato, con l'unico obiettivo di raccogliere i tre punti ma anche con la speranza che dalla gara con la Salernitana arrivino buone notizie: i granata infatti vincendo decreterebbero la retrocessione dei rossoblù. E, in vista di un impegno così delicato, il presidente Tommaso Giulini ha fatto visita all'allenamento odierno del Cagliari, per spronare la squadra. Dopo un’attivazione, il gruppo si è concentrato sulla tattica: serie di sviluppi di gioco, sessione di calci piazzati e conclusioni a rete. A riposo Edoardo Goldaniga per un fastidio alla caviglia sinistra. In vista del prossimo match il tecnico Agostini deve sciogliere il nodo relativo al modulo: tra il 3-5-2 più rodato e un 4-3-1-2 votato all'attacco, per raccogliere quei tre punti che possono tenere accesa la speranza, in attesa del risultato finale di Salerno. Da questo pomeriggio squadra in ritiro, la conferenza stampa del tecnico Agostini è in programma domani pomeriggio, alle ore 14.