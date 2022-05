CAGLIARI- Ora è ufficiale, Raoul Bellanova è a tutti gli effetti un giocatore del Cagliari. I sardi hanno riscattato le prestazioni sportive del terzino classe 2000, dal Bordeaux, con un contratto fino al 30 giugno 2026. Il giovane terzino destro classe 2000, scuola Milan ed ex Atalanta, ha disputato un'ottima stagione nonostante la retrocessione in Serie B dei rossoblù, mettendosi in evidenza e attirando l'attenzione dei grandi club.