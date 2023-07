Lapadula come Maradona: succede a Poltu Quatu

Più di cinquanta auto d’epoca e sportive tra le più esclusive in ballo per il successo, tra queste anche la Ferrari nera di Gianluca Lapadula. Il concorso d’eleganza al via a Poltu Quatu, in Sardegna, vedrà tra i partecipanti d’eccezione anche il cannoniere del Cagliari appena riportato in Serie A. L’attaccante, infatti, prenderà parte a Poltu Quatu Classic, evento mondano top in programma in Costa Smeralda all’interno dell’hotel omonimo, dal 6 al 9 luglio.