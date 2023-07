Ranieri-Cagliari, cittadinanza onoraria in arrivo: la reazione del tecnico

Traguardo non da poco, considerando anche la folta concorrenza e le avversarie di livello trovare sul proprio cammino, in campionato prima e nella post season poi. La Serie A con i rossoblu, ora, potrebbe valergli un importante riconoscimento.

Cagliari, Ranieri verso la cittadinanza onoraria

È in arrivo, infatti, la cittadinanza onoraria di Cagliari per Ranieri. Una notizia che il tecnico ha commentato nella prima conferenza stampa della nuova stagione sportiva: "Ne sarei davvero orgoglioso, però io mi sento già cittadino onorario, a farmi cittadino è stata la gente. Se poi anche l'amministrazione dovesse conferirmi la cittadinanza, ne sarei davvero orgoglioso". Questo il testo della proposta pubblicato dal Comune di Cagliari: "Le imprese del mister Ranieri con la squadra del Cagliari Calcio rappresentano un patrimonio di memoria collettiva per le cagliaritane e i cagliaritani e per tutti i tifosi in Sardegna e fuori dall'Isola". Tra le motivazioni per questa proposta "l'affetto della città a 'Mister Ranieri' fin dalle stagioni 1988-91 e ampiamente manifestato nell'ultima stagione; l'attaccamento e l'amore di Claudio Ranieri alla città che ha sempre considerato come sua seconda casa". E in conclusione: "La richiesta alla tifoseria, al termine della finale dei play-off vinta dal Cagliari Calcio, di applaudire la squadra avversaria, ne delinea anche una caratura morale e sportiva degna di riconoscimento".