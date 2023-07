Ranieri: "Cagliari la mia ultima tappa, solo in un caso cambierei idea"

Claudio Ranieri è pronto a tornare in Serie A con il Cagliari , si fa fatica persino a immaginarlo lontano dal calcio ma potrebbe chiudere la sua carriera sull'isola.

Il Comune di Cagliari è pronto a concedere la cittadinanza onoraria a Ranieri , Ranieri a legare il suo vissuto personale alla città eleggendo a ultima tappa del suo percorso professionale: "Credo che finirò la carriera a Cagliari. Cambierei idea solo se arrivasse la chiamata di una buona nazionale. Quando sono andato in Grecia ci sono rimasto male".

Ad annunciarlo è stato lo stesso allenatore che ha confezionato l'ennesima impresa della sua straoardinaria carriera riportando i sardi in Serie A al termine di una doppia finale al cardiopalma contro il Bari .

Ranieri: "Non credo che un giorno tornerò a Catanzaro"

Sono in tanti coloro che sognano di rivederlo, un giorno, nella "sua" Catanzaro ma Ranieri ha idee chiare e non lo nasconde ai microfoni del TGR Calabria che lo ha intercettato proprio mentre si trovava lì in vacanza: "Credo che Caglieri sarà la mia ultima tappa".