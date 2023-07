Ranieri, i bambini ti guardano e ti nominano Ambasciatore di Gentilezza

L'11 giugno scorso, al San Nicola di Bari, subito dopo avere clamorosamente conquistato la promozione in Serie A grazie al gol segnato da Pavoletti al 94', Claudio Ranieri si è reso protagonista di un gesto improntato al miglior fair play. Alla frangia di tifosi rossoblù che irrideva i sostenitori pugliesi al grido "Serie B! Serie B!", Ranieri ha gridato: "Applaudite, dovete applaudire: bisogna applaudire sempre gli avversari". Di nuovo, l'allenatore entrato nella storia del calcio mondiale per la Premier vinta nel 2016 con il Leicester, ha dimostrato come si pratichino i valori autentici dello sport. Un mese e tre settimane dopo quel gesto, Ranieri ha ricevuto a Saint Vincent il Premio "Costruiamo Gentilezza nello Sport", su iniziativa dell'Unione Stampa Sportiva Toscana, dell'Associazione Cor et Amore, in collaborazione con l'Associazione Stampa Toscana.