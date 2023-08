Cagliari, Ranieri: "Arabia Saudita? Una genialata. Il mercato italiano..."

"Sono felice di aver ravvivato l’orgoglio dei tifosi insieme ai ragazzi. Adesso abbiamo il dovere di continuare a far bene. Prenderemo delle sbandate, l’ho detto, dobbiamo portare in porto un carico importantissimo che è la salvezza. Stiamo lavorando per farci trovare pronti a questi primi impegni ufficiali, quando arriverà qualche altro elemento ne parleremo. Col Palermo sarà una sfida da vincere, come sempre, per me anche le amichevoli sono fondamentali e con obiettivi importanti in palio. Passare il turno è importante per noi e per il Palermo, che è una squadra costruita per primeggiare in Serie B con alle spalle una super potenza come la proprietà del Manchester City". Lo ha detto Claudio Ranieri in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro il Palermo , gara valida per i trentaduesimi della Coppa Italia .

Il tecnico dei del Cagliari ha dichiarato: "Bisogna sfruttare il soffio che ci arriva alle spalle dai tifosi e l'entusiasmo che ci circonda. Mi attendo di vedere a che punto siamo nella gestione dei carichi di lavoro, non tanto a livello mentale quanto fisico. Sta a me mettere la migliore formazione possibile in questo momento. Shomurodov? Sta continuando a lavorare, ha bisogno di integrarsi bene, è un ragazzo volenteroso e presto lo avremo al 100%".

Cagliari, Ranieri in conferenza stampa

Su Radunovic, Jankto e i nuovi arrivi: "Su Radunovic sceglierò in tranquillità, in base a come sta, Jankto non voglio rischiarlo, per lo meno dall’inizio, anche se sta migliorando lavorando con il gruppo. I nuovi arrivi si sono comportati subito bene, sono stati accolti al meglio dal nucleo storico e sono contento. C’è chi ha avuto problemi, chi non ne ha avuto, mi è dispiaciuto molto per i tre infortuni e speriamo di avere presto tutti a disposizione". Poi, su Arabia Saudita e calciomercato: "Il mercato dell'Arabia Saudita? Una cosa intelligente, sta cercando di far conoscere una nuova cultura e si sta aprendo per far conoscere il proprio Paese. La trovo una 'genialata', che poi ci siano tanti soldi in giro questo fa parte di chi ce li ha e va bene a chi può vendere a quel prezzo. C'è stata un prima ondata della Cina che poi è andata scemando, mi auguro che questa ondata si possa allungare. Calciomercato in Italia? Perché non lo facciamo finire prima dell'esordio in Coppa Italia? Tutte le squadre non sono al completo perché i colpi si fanno alla fine. Non ho mai capito perché si vada oltre l'inizio del campionato. Questa è una cosa che non ho mai capito".