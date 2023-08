Torino-Cagliari, Ranieri: "Buona gara, difficile giocare con questo caldo"

L'allenatore del Cagliari ha dichiarato: "Ho dei ragazzi in gamba. C’è una buona miscela fra giovani ed esperti. Abbiamo giocato con tranquillità e sicurezza, dovevamo essere un po’ più pungenti. Giocare con questo è difficile. Sudavo pure io che ero fermo". Poi sulla gara Ranieri ha aggiunto: "Ho giocatori che mi possono permettere di cambiare sistema di gioco durante la partita. Dovevamo fare il 4-4-2 con scivolamento degli esterni. Alla fine abbiamo optato per giocare così e stare compatti. I miei giocatori si sono sacrificati e li ringrazio. Hanno fatto quello che abbiamo provato in settimana. Siamo stati determinati e abbiamo cercato di non far giocare liberamente i 3 difensori. Non volevamo farli giocare con tranquillità negli ultimi 30-40 metri perché sono molto pericolosi".

Ranieri elogia il giovane Oristanio

Esordio nel Cagliari del giovane Oristanio, autore di una buona prova: "Lui è un giocatore che mi può far pensare diverse soluzioni. Può essere ala destra o sinistra, prima punta come oggi e il trequartista. E’ un giocatore duttile e quando starà bene potrà fare buone cose. Si era fatto male al braccio, magari qualcuno gli è caduto sopra". Poi sul Torino aggiunge: Sapevamo che la costruzione del Torino arrivava o dal portiere o sennò tramite il gioco dei tre di centrocampo che fanno combinazioni, ti attaccano. Dovevamo essere ben messi in campo perché Juric ha formato una buona squadra, ma noi abbiamo fatto una buona partita".