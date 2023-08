Ranieri...alla Allegri: cavalli e mercato nella conferenza Cagliari-Inter

Seconda giornata di Serie A al via. Il Cagliari , dopo il pareggio esterno contro il Torino , debutterà per la prima volta in questo campionato tra le mura amiche, all'Unipol Domus. Davanti ci sarà l' Inter di Simone Inzaghi .

Una gara stimolante per i sardi, pur con le complicazioni che porta affrontare i nerazzurri: questo, in sintesi, il messaggio del tecnico Claudio Ranieri in sala stampa, a due giorni dal match.

Ranieri prima di Cagliari-Inter

Queste le parole in conferenza del tecnico rossoblù: "Dovremo farci trovare pronti, l'Inter è fortissima e non ha bisogno di presentazioni. Andiamo ad affrontare una squadra che ha fatto la finale di Champions League, una delle migliori d’Italia e d'Europa. Sarà un banco di prova stimolante, difficile, ma come sempre l’affronteremo da squadra, sappiamo a cosa andiamo incontro. Ogni allenatore studia la squadra avversaria e l'Inter ha tanti aspetti da attenzionare, hanno perso due partite nelle ultime 14 e questo dice tanto. I ragazzi non sono in piena forma, è normale a inizio campionato. Io cerco di bilanciare tutti gli aspetti, ho conoscenza di come stanno i giocatori e alcune volte le scelte possono sembrare strane all'esterno, ma vanno fatte in base al quotidiano della settimana". Ottimismo nelle parole di Ranieri dopo il pareggio con il Torino: "Io dico sempre: abbiamo delle qualità e allora cercherò di portarle fuori. Provo a spingere i giocatori sul versante della mentalità, poi il resto lo devono mettere loro sotto tutti i punti di vista. Se noi non abbiamo l’aggressività mentale, quella continuità che il Cagliari deve avere sempre, diventa difficile contro chiunque. Questo è il calcio. Dobbiamo essere determinati, volitivi, dobbiamo perseguire questa strada. A Torino la squadra si è disimpegnata bene. Dobbiamo stare attenti perché l’Inter al primo errore punisce. Dobbiamo essere pratici". Infine una battuta sulla campagna acquisti: "Non è stato un mercato facile, abbiamo una rosa con giocatori con meno esperienza e altri più esperienza. L'obiettivo è quello di fare il nostro campionato fino in fondo. Io dico che all’ultimo si vedono i cavalli. Vedremo come andrà e dove arriveremo".