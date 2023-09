Ranieri, conferenza Atalanta-Cagliari: "Loro un rullo compressore"

"Andiamo a Bergamo sapendo di dover fare la partita perfetta per uscire indenni". Claudio Ranieri ha parlato in conferenza e ha avvisato il suo Cagliari riguardo alla prossima sfida di campionato del Gewiss Stadium. Una trasferta non semplice, ma anche la Dea arriva alla gara dopo aver giocato con il Rakow in Europa League .

I rossoblù hanno raccolto due punti sin qui in campionato dopo aver pareggiato contro Torino (alla prima giornata) e Udinese (nell'ultime sfida). Uno soltanto è stato il gol segnato dalla sua squadra con Luvumbo a Bologna e proprio della fase offensiva il tecnico ha parlato in conferenza.

Atalanta-Cagliari, conferenza Ranieri

"Ancora non stiamo al 100% con gli attaccanti, piano piano li metteremo in condizioni di fare gol" - ha detto il tecnico - che ha poi proseguito: "Petagna è recuperato, ma non avremo Mancosu. Lapadula spero di riaverlo a fine ottobre. Luvumbo? Quello che vedete in campo è la sua massima espressione e può migliorare ancora tanto". Dall'attacco all'Atalanta: "Devo fare i complimenti a Gasperini per come gioca la squadra. Sono un rullo compressore e hanno un gioco diretto a differenza di altre squadre, se potessi toglierei lui a loro ma so che giocherebbero lo stesso".

Sul modulo: "Con la difesa a tre perdo un uomo a centrocampo, ma non sono amante dei sistemi e cerco di capire le esigenze della squadra. Prati? Deciderò domani se farlo giocare". Sul calendario: "Giocando ogni tre giorni c'è solo da recuperare e valuterò di partita in partita parlando coi giocatori, saranno loro a dirmi come stanno". In chiusura sui nuovi: "Oristanio è disponibile e lo sto rivedendo bene come in preparazione. Hatzidiakos? Un ragazzo molto attento e ha giocato in modo molto positivo. Sono convinto maturerà molto".