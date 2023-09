Ranieri: "Quando il vero Cagliari? C'è una differenza tra Serie A e B"

Il Cagliari cade al Gewiss Stadium. L' Atalanta si impone sui sardi per 2-0 con un gol per tempo: decisive le reti di Lookman e Pasalic . Resta deludente la classifica dei rossoblù, fermi a 2 punti con 2 pareggi nelle prime 5 gare, e con il penultimo posto in classifica.

Nel post gara non fa drammi Claudio Ranieri, che guarda avanti e cerca di trovare l'aspetto positivo in un avvio di stagione che, come preventivato dallo stesso tecnico, calendario alla mano è piuttosto complicato.

Ranieri dopo Atalanta-Cagliari

Così l'allenatore dei sardi ai microfoni di Dazn: "La squadra nel primo tempo mi è sembrata timorosa, anche perché l'Atalanta è partita fortissimo. Nella ripresa abbiamo preso in mano le redini, sfiorando il gol, ma poi loro hanno trovato il raddoppio. Continueremo a lavorare per migliorare. Tra quanto vedremo il vero Cagliari? I ragazzi ce l'hanno le idee in testa, ma tra la A e la B c'è una velocità di esecuzione diversa. I movimenti li conoscono, ma sbagliamo troppo. Domani c'è allenamento, valutiamo chi è più in forma: dovremo schierare chi sta meglio. L'avevo detto ai ragazzi che le prime gare sarebbero state tremende: stanno lavorando bene, ma dobbiamo correre e senza paura di sbagliare. Dobbiamo trovare punti importanti così la squadra prenderà confidenza e fiducia. Ora il Milan? Mi aspetto una squadra che lotta per entrare tra le pretendenti alla vittoria finale e che vuole tornare in corsa: sarà una gran bella battaglia".