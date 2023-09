Cagliari, Ranieri: “La Serie A è un bene comune". Su Pereiro e Luvumbo...

Il Cagliari sta vivendo un momento delicato. La squadra di Ranieri non ha ancora vinto una partita e attualmente, dopo la sconfitta con il Milan , si trova all'ultimo posto in classifica. L'allenatore, che ha presentato la sfida in conferenza stampa, non ha fatto drammi: "Siamo solo a meno uno dalla salvezza".

Poi ha spostato l'attenzione anche sui singoli e in particolare su Luvumbo, vero trascinatore di questo inizio stagione: "Devo valutarlo per bene, è molto affaticato".

Fiorentina-Cagliari, le dichiarazioni di Ranieri

Queste le dichiarazioni dell'allenatore: “Parlo a tutti coloro i quali hanno il Cagliari nel cuore: quando sono venuto a gennaio chiesi aiuto per riportare la squadra in Serie A ed ho ricevuto la disponibilità di tutti. Adesso siamo ultimi a due punti, ma appena a meno uno dalla salvezza e il calendario è stato difficile. I miei ragazzi soffrono, si impegnano per far bene e al momento stanno pagando cara la pelle, ma per restare in Serie A bisogna superare tutti assieme il momento di difficoltà". Poi un'analisi sulla squadra: "Luvumbo doveva essere colui che ci avrebbe assicurato il flash a gara in corso, invece si sta rivelando l’attaccante trascinatore. Petagna, Pavoletti e Shomurodov stanno arrivando. L’uzbeko è una seconda punta che in allenamento ha avuto lo scatto in più che pretendevo: sta tornando quello del Genoa. Contro il Milan l’ho preferito a Pavoletti per la velocità d’esecuzione nelle azioni. Pereiro ha una tecnica sopraffina, vede la porta ed ha un gran calcio: se mettesse la determinazione che piace a me...". Su Radunovic: "Continua ad essere il mio portiere titolare, ma Musso deve farsi trovare pronto"

Sugli indisponibili e sui singoli: "Prati sta bene, non stanno un granché Mancosu, Jankto e Luvumbo, che devo valutare per bene perché è affaticato. Zappa è generoso, mi piace come attacca, è migliorato in difesa, ma ha bisogno di uno step ulteriore per difendere sempre bene in Serie A. Augello sta entrando in forma, Azzi ha giocato buone gare: giudizio positivo per entrambi. Makoumbou sta giocando un inizio di campionato notevole: adoro questo tipo di giocatori che escono stremati dal campo dopo aver dato il massimo. Anche Sulemana sta facendo bene in fase di recupero, mentre deve migliorare con la palla tra i piedi”.