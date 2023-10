Ranieri su Fiorentina-Cagliari: "La partita più brutta. Come sta Luvumbo"

Ranieri su Fiorentina-Cagliari

L'allenatore rossoblù ha aggiunto: "I più giovani non sentono il peso della classifica, pensano a giocare e far bene, e questo lo terrò a mente. Non ci arrendiamo, abbiamo fatto buone gare e abbiamo perso. Oggi non siamo stati noi, è giusto che si sia perso". Infine, ha spiegato: "Luvumbo non sta granché bene, stamattina in rifinitura mi ha detto che appena provava a scattare avvertiva dolore. Non ho voluto rischiarlo, vediamo se per la prossima partita sarà in condizione. Radunovic non è sereno, dobbiamo vedere. Riparlerò col ragazzo e poi deciderò. In questi momenti meno si parla meglio è, quello che stiamo facendo non è sufficiente. Sulla punizione saremmo dobuti essere più furbi. Serve mettere sempre il lavoro davanti a tutto, cambiando mentalità per non retrocedere".