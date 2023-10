Ranieri: "Il campionato del Cagliari inizia adesso, vi dico perché"

Ancora una sconfitta per il Cagliari , ma una sconfitta da cui ripartire. I rossoblù cadono contro la Roma di Josè Mourinho , dopo la sosta arriveranno due sfide salvezza cruciali. Non demorde Claudio Ranieri : il tecnico dei sardi, nonostante la caduta e la difficile situazione di classifica, non perde le speranze e trova il motivo per cui sorridere.

Cagliari-Roma, parla Ranieri

Queste le dichiarazioni dell'allenatore a Dazn: "Eravamo partiti discretamente bene, con l'occasione di Petagna. Sono stati bravi loro a fare due gol velocemente, oltre a qualcho demerito nostro. Quando hanno accelerato è stato complicato per noi. La nota positiva è che abbiamo affrontato 5 squadre forti, ora inizio il nostro campionato. Sapevamo di dover soffrire, siamo uniti con la volontà comune di rialzare il Cagliari. Tutti dobbiamo dare qualcosina in più, iniziando da me, che dovrò spronarli di più. Il pubblico capisce che siamo dove dobbiamo stare, l'avevo detto a inizio campionato che saremmo stati in burrasca ma senza dover perdere il timone. Ci sono difficoltà e deficit che le grandi squadre ti fanno notare ulteriormente. Ora Salernitana e Frosinone? Due gare importanti per loro e per noi, spero non si veda quel divario che c'è stato nelle partite giocate fino ad ora".