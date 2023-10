Ranieri: "In A macchine di F1, noi utilitaria che crede nell'impossibile"

Il calcio è fatto di emozioni, di risultati e di traguardi più o meno storici. A questi poi si lega anche la quota destino e Ranieri lo sa bene dopo il suo ritorno a Cagliari. Una situazione difficile, ma con la sua esperienza ha saputo trasformare un gruppo deluso dalla retrocessione a una squadra in grado di trascinare con entusiasmo un popolo, quello sardo, verso la promozione. Una cavalcata straordinaria che è culminata con la rete all'ultimo minuto contro il Bari nella finale playoff e il conseguente pianto del tecnico per aver scritto nuovamente una pagina di storia del club rossoblù. A questo poi si è aggiunto il premio come miglior allenatore della Serie B e nell'occasione per l'allenatore ha parlato alla consegna dei premi Manlio Scopigno e Felice Pulici, il giorno seguente la sconfitta contro la Roma all'Unipol Domus.