"Cagliari penalizzato": la rabbia del ds Bonato per il rigore Salernitana

La sfida dell'Arechi tra Salernitana e Cagliari ha regalato emozioni, ma lasciato anche strascichi. I rossoblù si sono portati in vantaggio due volte, ma i granata hanno rimontato in entrambe le occasioni e sempre con Dia . La decisione dell'arbitro Chiffi di assegnare il calcio di rigore in favore dei padroni di casa, però, ha a dir poco scontentato i sardi, che hanno lamentato la scelta sia in campo che nel post gara.

Cagliari, Bonato: "Ci sentiamo penalizzati

Al termine della partita, ai microfoni di Dazn, non è intervenuto come di consueto l'allenatore del Cagliari, Claudio Ranieri, bensì il direttore sportivo del club Nereo Bonato. Queste le sue parole: "La decisione del rigore ci ha penalizzato, è stata non corretta. Ho preso parte all'incontro organizzato con tutti gli allenatori e i responsabili degli arbitri dove era richiesto che alcuni episodi non venissero puniti con un rigore, decisioni che vanno ad indirizzare la partita e nel nostro caso anche il campionato. Quindi per dinamica e situazione di gioco questa chiamata extracampo non è corretta, ci sentiamo penalizzati. L'episodio finale incide in maniera pesante sul risultato".