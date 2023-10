Cagliari, Ranieri: "Ci salveremo all'ultima giornata. Siamo Luvumbo dipendenti"

Dopo la rabbia per l'arbitraggio contro la Salernitana, il Cagliari ha messo le proprie energie in campo per preparare un'altra sfida importante come quella contro il Frosinone. Sei sconfitte, tre pareggi e ancora nessuna vittoria: è stato questo, sin qui, il bottino di Ranieri dopo il ritorno in Serie A coi rossoblù. Un trend che il tecnico vuole invertire e per farlo ha in Luvumbo il suo 'nuovo Suazo' : tra i migliori della squadra in questo avvio di stagione. L'ex Leicester ha parlato in conferenza a due giorni dalla sfida contro la formazione allenata da Di Francesco .

Cagliari-Frosinone, conferenza Ranieri

Claudio Ranieri ha parlato della sfida contro il Frosinone: "Sono in piena fiducia e rappresentano una delle sorprese di questo campionato insieme al Lecce. Li affrontiamo in un momento d'oro. Di Francesco? Con lui ho un ottimo rapporto. C'è tanto di suo in questa squadra". Il tecnico è tornato sulla partita di Salerno: "Sono rimasto soddisfatto della prova dei ragazzi. No, non c'è rabbia. Non ci abbiamo più pensato". Sul modulo: "Non ho una sola strada posso variare in base alle condizioni della squadra". Poi ha parlato dei singoli: "Al momento siamo Luvumbo dipendenti, godiamoci i suoi gol. Petagna? Era partito bene poi ha avuto problemi al polpaccio. Con una struttura così importante ha bisogno di tempo. La panchina di Salerno non deve scoraggiarlo, sarebbe peggio per lui e per Leonardo (Pavoletti n.d.r.). So che mi salverà all'ultimo secondo dell'ultima partita e ho bisogno di tutti: 1', 5' o 90' poco importa - e continua - Nandez devo valutarlo bene. Mancosu sta bene ed è un'opzione per la prossima partita. Gioca Scuffet, ma la mia fiducia per Radunovic non è cambiata".