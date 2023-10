Nandez infortunato, lesione ai flessori della coscia: i tempi di recupero

Una brutta notizia ha rovinato la domenica del Cagliari , nonostante la clamorosa rimonta contro il Frosinone . Ranieri sul finire del primo tempo ha dovuto rinunciare a Nandez , molto dolorante, dopo uno scatto per un recupero difensivo. L'uruguaiano è un vero e proprio jolly per l'allenatore e in questa ultima partita ha giocato anche da terzino. Duttilità e tanta corsa, che ora i sardi non potranno sfruttare per i prossimi match.

Cagliari, Nandez out: i tempi di recupero

Dagli accertamenti è emersa una lesione ai flessori della coscia sinistra, che si traduce in un mese o forse anche quaranta giorni di stop. Le condizioni e i tempi di recupero saranno rivalutati dallo staff medico del Cagliari, che già in campo aveva subito percepito la gravità della situazione. Dall'inizio della stagione, Nandez non ha saltato neanche una partita e tranne contro l'Udinese, è sempre sceso in campo dal primo minuto. Ora Ranieri dovrà trovare nuove soluzioni, soprattutto per il centrocampo. Nel ruolo di terzino destro dovrebbe rientrare Zappa, dopo la panchina dell'ultima gara. Ma il tecnico perderà un riferimento importante e tanta esperienza, due ingredienti utili per raggiungere obiettivi delicati come la salvezza.