Sir Claudio, il maestro dei cambi: così il Cagliari di Ranieri non molla mai

Claudio Ranieri riassume in tre parole il suo Cagliari irriducibile: non mollare mai. Anche se al 94’ perdi in casa 1-0. Anche fino al 99'. Lunedì sera, a Cagliari, contro il Sassuolo, dopo il pareggio di Lapadula al 94', nell’azione del gol decisivo di Pavoletti all'ultimo respiro, i protagonisti sono stati tre giocatori subentrati a partita in corso: lo stesso Pavoletti e Luvumbo, schierati dal 59’; Shomurodov, chiamato in causa al 74’. E al fischio finale, in campo il Cagliari aveva in campo sei attaccanti: Mancosu, Pavoletti, Petagna, Luvumbo, Shomurodov e Lapadula. Per la quarta volta nell'ultimo mese e mezzo, Ranieri ha ribaltato una partita vincendola grazie alle sostituzioni.