Ranieri, il Cagliari e il dribbling sul mercato in entrata: "Altra domanda"

Testa al Lecce. Voltare pagina è l'imperativo per Claudio Ranieri e il Cagliari dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Milan: "L'infermeria si sta svuotando. Nandez si è allenato, Dossena e Augello si sono allenati, Pavoletti e Prati no. Radunovic da titolare ha sbagliato a inizio campionato e l'altra sera non ha fatto bene. Ci parlerò".