Ranieri difende Deiola: "So che sui social viene crocifisso. Lui mi fa capire..."

Claudio Ranieri ha presentato Empoli-Cagliari in conferenza stampa. Il tecnico dei sardi si è innanzittuto soffermato sulle assenza per infortunio di Pavoletti e Petagna : "Perdiamo in fisicità. Mi avrebbe fatto piacere poter scegliere. Lapadula non si da mai per vinto. Ha bisogno di ritrovare il goal, ma in allenamento da sempre il massimo e farà un grande finale di stagione".

Ranieri sull'Empoli e il gol di Luvumbo al Napoli

Domenica 3 marzo appuntamento alle 15 allo stadio Castellani: "Una partita che determinerà il nostro futuro. Ci vorrà tanta umiltà. Loro si sono tirati fuori dai guai e bisogna fare i complimenti a Nicola per il lavoro". Si riparte dall'1-1 al 96' contro il Napoli e da un insegmanto intrinseco nel gol di Luvumbo: "Lottando fino alla fine si ottengono i risultati. Abbiamo giocato una gara di grande sacrificio e sarebbe stato brutto perdere. Il Napoli ha confermato contro il Sassuolo di essere una squadra che sa fare molto male all'avversario".

Ranieri su Deiola

A seguire, la difesa a spada tratta di Deiola: "Ha qualità ed anche difetti. Nei social so che viene crocifisso e non so il perché. Quando lo mando in campo so che può fare tanto, e lui mi fa capire che vuole mettere il cuore e che vuole rimanere in Serie A. Che mi sbagli la palla a me non interessa. Se qualcuno vuole Messi o Dybala ha sbagliato squadra".