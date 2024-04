Ranieri: "Dovremo lottare fino all'ultimo. Gilardino mi piace molto "

GENOVA - Dura sconfitta esterna per il Cagliari di Claudio Ranieri che cade 2-0 sul campo del Genoa . La compagine sarda adesso ha solo 3 punti sulla zona retrocessione, queste le parole dell'allenatore dei sardi: "Vanno fatti i complimenti ai nostri avversari, si sono dimostrati migliori di noi e adesso ci tocca ripartire pensando allo scontro diretto contro il Lecce. Hanno meritato la vittoria, giocando bene, cosa che a noi non è riuscita - aggiunge - Peccato, ma quando giochi con avversari più bravi bisogna solo complimentarsi. La nostra forza doveva essere l'aggressività e la compattezza, ma Gilardino con Thorsby ha aggiunto una torre di difesa per le nostre palle inattive ma anche un saltatore in zona gol. Avevamo diverse assenze, per cui abbiamo fatto quello che abbiamo potuto".

Quota salvezza

"Credo che bisognerà avere 36 o 37 punti , ma non si può mai sapere. Ci sono diversi scontri diretti come il prossimo che ci riguarderà contro il Lecce, ma dobbiamo continuare passo dopo passo cercando di fare più punti possibili. Il Lecce adesso ci sta davanti ed è quasi salvo, per questo dovremo dare il meglio contro un'ottima squadra. Non dovremo avere rimpianti, lottando fino all'ultimo secondo, poi vedremo se i punti conquistati basteranno per restare in Serie A"

Su Gilardino

"Mi piace molto, entrare in una squadra importante come il Genoa non è semplice e devo fargli i complimenti per come sta lavorando, a lui così come anche a Palladino nel Monza"